Здесь в ПРОФИМАСТЕР58 представлены воблеры для ловли щуки, окуня, судака, голавля и других хищных рыб на спиннинг , с доставкой почтой, курьером, транспортными компаниями . Вашему вниманию, представлены недорогие бюджетные воблеры фирм AIKANG, MIFINE , bait plus. Также есть известной фирмы TSUOKI, такие как SWING, DRAGA, AGENT, BRUT, HARD, WINK, WATSON, WANDER и другие не менее известные модели. Эти приманки изготовлены из пластика и различаются по форме тела, конструкции, по степени плавучести. Самые известные это кренки, минноу, шад, попперы, уокеры. Плавающие воблеры, это те которые при остановки, начинают всплывать медленно или быстро, а при начале проводки, выходят на заданную глубину погружения. Тонущие наоборот после остановки, начинают тонуть, также медленно или быстро. Суспендеры после остановки обладают нейтральной плавучестью. Опытные рыболовы при помощи длины и толщины поводка, или смены тройников, из воблера суспендера или плавающего сделать, воблер медленно или быстро тонущий или всплывающий. Попперы, уокеры и воблеры с нулевым заглублением, работают на поверхности. Любой цвет воблера, отличающийся от естественного, будь то зеленый, оранжевый, красный и т.д., является раздражителем, что дополнительно провоцирует хищника на атаку.



F, Float=плавающий

S, Sink=тонущий

Sus, SP=суспендер

