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Воблеры

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Информация

Здесь в ПРОФИМАСТЕР58 представлены воблеры для ловли щуки, окуня, судака, голавля и других хищных рыб на спиннинг, с доставкой почтой, курьером, транспортными компаниями. Вашему вниманию, представлены недорогие бюджетные воблеры фирм AIKANG, MIFINE , bait plus. Также есть известной фирмы TSUOKI, такие как SWING, DRAGA, AGENT, BRUT, HARD, WINK, WATSON, WANDER и другие не менее известные модели. Эти приманки изготовлены из пластика и различаются по форме тела, конструкции, по степени плавучести. Самые известные это кренки, минноу, шад, попперы, уокеры. Плавающие воблеры, это те которые при остановки, начинают всплывать медленно или быстро, а при начале проводки, выходят на заданную глубину погружения. Тонущие наоборот после остановки, начинают тонуть, также медленно или быстро. Суспендеры после остановки обладают нейтральной плавучестью. Опытные рыболовы при помощи длины и толщины поводка, или смены тройников, из воблера  суспендера или плавающего сделать, воблер медленно или быстро тонущий или всплывающий. Попперы, уокеры и воблеры с нулевым заглублением, работают на поверхности. Любой цвет воблера, отличающийся от естественного, будь то зеленый, оранжевый, красный и т.д., является раздражителем, что дополнительно провоцирует хищника на атаку.

F, Float=плавающий

S, Sink=тонущий

Sus, SP=суспендер
 

Воблер 22 мм Жук, вес 0,9 гр (310039) поверхностный Воблер 22 мм Жук, вес 0,9 гр (310039) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
180.00 р.
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Воблер 22 мм Bait Plus, вес 2,4 гр, 0,8 м, цвет 20 51300-150 Воблер 22 мм Bait Plus, вес 2,4 гр, 0,8 м, цвет 20 51300-150
Мелкий кренк с оранжевым брюшком,синими точками и синей спинкой, фирмы Bait Plus. Для ловли окуня..
140.00 р.
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Воблер 25 мм Гусеница №4.1 Воблер 25 мм Гусеница №4.1
Гусеница 4.1. Это приманка ручной работы, изготовленная из мягких материалов и оснащенная крючк..
120.00 р.
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Воблер 25 мм Гусеница №5 Воблер 25 мм Гусеница №5
Гусеница 5. Это приманка ручной работы, изготовленная из мягких материалов и оснащенная крючком..
120.00 р.
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Воблер 25 мм Гусеница №6 Воблер 25 мм Гусеница №6
Гусеница 6. Это приманка ручной работы, изготовленная из мягких материалов и оснащенная крючком..
120.00 р.
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Воблер 28 мм Bait Plus, вес 1,7 гр, 0,8 м, цвет 75 51300-149 Воблер 28 мм Bait Plus, вес 1,7 гр, 0,8 м, цвет 75 51300-149
Мелкий кренк желтого с красным цветов. Хорош для ловли окуня, не крупного головля, язя.дл..
140.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310043) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310043) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310044) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310044) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310045) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310045) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310047) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310047) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310048) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310048) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310050) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310050) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310051) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310051) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310052) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310052) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310054) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310054) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310056) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310056) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310057) поверхностный Воблер 30 мм Жук, вес 2,3 гр (310057) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
200.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F 439, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F 439, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м
Воблер белого цвета с коричневыми пятнами у глаз. Производства TsuYoki . FUGAZ 32F плавающий (F), дл..
435.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F AT007R, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F AT007R, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м
Воблер голографической расцветки. Производства TsuYoki . FUGAZ 32F плавающий (F), длина 32 мм, вес 2..
435.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F FRU, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F FRU, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м
Мелкий КРЕНК плавающий FUGAZ 32F FRU. Производства TsuYoki. длина 32 мм, вес 2,6 гр, заглубление 0,2..
420.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F LM049, вес 2,6 гр, FLOAT 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F LM049, вес 2,6 гр, FLOAT 0,2-0,6 м
Мелкий плавающий воблер серии FUGAZ 32F LM049. Производства TsuYoki, имеет яркую раскраску. длиной 3..
435.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 013W, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 013W, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер имеет с двух сторон разную расцветку: с одной стороны зеленого цвета, с другой стороны желтог..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F 172, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F 172, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м
Воблер перламутрового цвета с темно-коричневыми точками на спинке, салатовой полосой сбоку и оранжев..
435.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 269R, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 269R, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер имеет желтую окраску с оранжевой головой и черными пятнами на боках, длинной 32 мм, производс..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F 413, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F 413, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м
Воблер плавающий серебристого цвета с черной спинкой, оранжевым брюшком и голубым пятном на жабрах. ..
435.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F A508, вес 2,2 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F A508, вес 2,2 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер зеленого цвета с голубой спинкой и оранжевым брюшком и точкой по бокам, длинной 32 мм, произв..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F LM049, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F LM049, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер имеет яркую окраску с розовой спинкой и оранжевым брюшком, длинной 32 мм, производства фирмы ..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F SD008, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м Воблер 32 мм TsuYoki FUGAZ 32F SD008, вес 2,6 гр, 0,2-0,6 м
Воблер фиолетово-малинового цвета с салатовым хвостиком. Производства TsuYoki . FUGAZ 32F плавающий ..
435.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F Z006, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F Z006, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер серого цвета с чёрной спинкой и пятнами на боках, длинной 32 мм, производства фирмы TsuYoki, ..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 413, вес 2,2 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 413, вес 2,2 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер цвета серебро с оранжевым брюшком , черной спинкой и голографическими полосками по бокам. Про..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 034, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 034, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м
Воблер TsuYoki CHEF SSR 32F 034 лимонного цвета с зеленым пятном на голове. Производства TsuYok..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 061, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 061, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м
Воблер TsuYoki CHEF SSR 32F 061 имеет черную расцветку с яркими оранжевыми пятнами разного разм..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 207, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 207, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м
Воблер TsuYoki CHEF SSR 32F 207 белого цвета с желтой спинкой и темным пятном на голове. Произв..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 264, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F 264, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м
Воблер TsuYoki CHEF SSR 32F 264 серебристой расцветки с темными пятнами на теле и оранжевым пят..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F L002, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF SSR 32F L002, вес 2,8 гр, floating 0,05-0,2 м
Воблер TsuYoki CHEF SSR 32F L002 голографической расцветки. Производства TsuYoki Мале..
450.00 р.
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Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 291, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м Воблер 32 мм TsuYoki CHEF 32F 291, вес 2,9 гр, floating 0,2-0,5 м
Воблер черного цвета с красным хвостом. Маленький кренк серии CHEF 32F, производства фирмы TsuYoki д..
450.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 041, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 041, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Воблер темно-зеленого цвета с салатовыми пятнами по бокам.  КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 172, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 172, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Воблер КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR.Плавающий (F), длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 264, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 264, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий КРЕНК фирмы TsuYoki. серии SWING SR , длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метра, ..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 269R, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 269R, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий (F) КРЕНК фирмы TsuYoki, SWING SR , длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метра, ЦВ..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 285, вес 3,5 гр, float 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 285, вес 3,5 гр, float 0,1-0,4 м
Технические параметры: Плавающий (F), длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метра. Малень..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 436, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 436, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий (F) Воблер TsuYoki SWING цвет 436, длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метра. ..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 439, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 439, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR. Плавающий (F), длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 мет..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 621, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 621, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий (F) КРЕНК фирмы TsuYoki, SWING SR , длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метра, ЦВ..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 805, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 805, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий (F) КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR, длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метр..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 954, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 954, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Воблер КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR.Параметры: Плавающий (F), длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглуб..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F FRU, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F FRU, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий (F) КРЕНК фирмы TsuYoki, SWING SR , длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 метра, ЦВ..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F L002, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F L002, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий воблер КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR, длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 м..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F LM049, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F LM049, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Воблер КРЕНК фирмы TsuYoki, серии SWING SR.Плавающий (F), длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F XX-008M, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F XX-008M, вес 3,5 гр, floating 0,1-0,4 м
Плавающий (F) КРЕНК фирмы TsuYoki,, серии SWING SR, длина 35 мм, вес 3,5 гр, заглубление 0,1-0,4 мет..
395.00 р.
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Воблер 35 мм Жук, вес 3,5 гр (310059) поверхностный Воблер 35 мм Жук, вес 3,5 гр (310059) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
225.00 р.
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Воблер 35 мм Жук, вес 3,5 гр (310061) поверхностный Воблер 35 мм Жук, вес 3,5 гр (310061) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
225.00 р.
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Воблер 35 мм Жук, вес 3,5 гр (310065) поверхностный Воблер 35 мм Жук, вес 3,5 гр (310065) поверхностный
Воблер - Жук, это имитация настоящего жука, для ловли хищной рыбы, преимущественно голавль, язь.В..
225.00 р.
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Воблер 35 мм Жук 1 вес 1,2 гр поверхностный c тройником. Воблер 35 мм Жук 1 вес 1,2 гр поверхностный c тройником.
Жук поверхностный № 1 с тройником. Воблер жук имитация настоящего жука, используется для ловли хи..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 4 вес 1,2 гр поверхностный с тройником Воблер 35 мм Жук № 4 вес 1,2 гр поверхностный с тройником
Жук поверхностный № 4 оснащенный тройником. Эта имитация настоящего жука, в основном для ловли хи..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 5 вес 1,2 гр. поверхностный Воблер 35 мм Жук № 5 вес 1,2 гр. поверхностный
Воблер ручной работы Жук поверхностный № 5 с одинарным крючком. Эта имитация настоящего жука, в о..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук 7 1,2 гр, поверхностный Воблер 35 мм Жук 7 1,2 гр, поверхностный
Воблер ручной работы Жук 7 оснащенный одиночным крючком. Имитация настоящего жука, для ловли хищн..
200.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F 013W, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F 013W, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м
Воблер салатово-оранжевого цвета с черной спинкой и золотистым рисунком на боках. Производства TsuYo..
420.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F 027, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F 027, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м
Воблер золотого цвета с темно-коричневой спинкой и перламутровым брюшком(голография), черные точки п..
365.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F 034W, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F 034W, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м
Воблер салатово-розового цвета с точками на боках. Производства TsuYoki, Плавающий (F), длина 35 мм,..
420.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F 034W, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F 034W, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м
Воблер яркой расцветки: с одной стороны желтого цвета с красными пятнами, с другой- розового цвета с..
365.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F 413, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F 413, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м
Воблер серебристого цвета с голубыми пятнами около глаз. Производства TsuYoki, Плавающий (F), длина ..
420.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F AT005, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м Воблер 35 мм TsuYoki GAMBIT 35F AT005, вес 3,8 гр, floating 0,4-1 м
Воблер с темными боками, ярко-зеленым пятном на голове и красным хвостом. Производства TsuYoki, Плав..
420.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F SD001, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F SD001, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м
Воблер золотого-коричневого цвета со светлой спинкой. Производства TsuYoki. Технические параметры: П..
365.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 077, вес 3,5 гр, float 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 35F 077, вес 3,5 гр, float 0,1-0,4 м
Воблер 35 мм, черного цвета с полосами оранжевого цвета, фирмы TsuYoki, серии SWING SR 35F это ме..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 067, вес 3,5 гр., float 0,1-0,4 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING SR 067, вес 3,5 гр., float 0,1-0,4 м
Воблер TsuYoki SWING SR 35F с цветом 067, это мелкий крэнк - воблер, прекрасно работающий как на ..
395.00 р.
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Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F 058, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м Воблер 35 мм TsuYoki SWING XL 35F 058, вес 4,0 гр, floating 0-0,8 м
Воблер оранжевого цвета с темно-коричневыми полосами по бокам. Производства TsuYoki. Технические пар..
365.00 р.
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Воблер 35 мм Bait Plus, вес 5,3 гр, 0,8 м, цвет 22 51300-151 Воблер 35 мм Bait Plus, вес 5,3 гр, 0,8 м, цвет 22 51300-151
Ядовитый кренк с красными глазами от Bait Plus. Для ловли многих хищников в мутной воде, в пасмур..
140.00 р.
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Воблер 35 мм Bait Plus, вес 5,3 гр, 0,8 м, цв. 26 51300-151 Воблер 35 мм Bait Plus, вес 5,3 гр, 0,8 м, цв. 26 51300-151
Недорогой кренк от Bait Plus. Для ловли многих пассивных хищников, когда рыба стоит и ей ни чего ..
140.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 2.1, поверхностный Воблер 35 мм Жук № 2.1, поверхностный
Воблер 35 мм Жук цвет 2.1 (200251)Вес ≈ 0,9-1,1 гр ..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 3, вес ≈1,2 гр, поверхностный с тройником Воблер 35 мм Жук № 3, вес ≈1,2 гр, поверхностный с тройником
Вес ≈1,2гр ..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 6, вес ≈1,2 гр, поверхностный с тройником Воблер 35 мм Жук № 6, вес ≈1,2 гр, поверхностный с тройником
Воблер 35 мм Жук цвет 6 (200247) с тройникомВес ≈ 1,2 гр ..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 6.1, вес ≈1,2 гр, поверхностный с тройником Воблер 35 мм Жук № 6.1, вес ≈1,2 гр, поверхностный с тройником
Воблер 35 мм Жук цвет 6.1 с тройникомВес ≈ 1,2 гр ..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук № 8, вес ≈1,2 гр, поверхностный Воблер 35 мм Жук № 8, вес ≈1,2 гр, поверхностный
Воблер Жук это имитация настоящего жука, которым питаются некоторые виды рыб, преимущественно лет..
200.00 р.
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Воблер 35 мм Жук 2 вес 1,2 гр Воблер 35 мм Жук 2 вес 1,2 гр
Воблер - Жук № 2 поверхностный оснащенный одиночным крючком, ручной работы. Хорошая имитация насто..
200.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 092, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 092, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м
кренк плавающий, серии Fugaz с не большим заглублением, желтого цвета с полосами серого цвета и рыжи..
410.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F X007, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F X007, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м
кренк плавающий, серии Fugaz 36F с не большим заглублением, c черными точками по бокам и рыжим брюшк..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 072CH, вес 3,2 гр, 0,1-0,3 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 072CH, вес 3,2 гр, 0,1-0,3 м
Воблер серебристого цвета с голубыми боками и желтой головой. Производства TsuYoki. 36 мм, FUGAZ 36F..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 270, вес 4,0 гр, float 0- 0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 270, вес 4,0 гр, float 0- 0,4 м
Воблер TsuYoki  SWING XC 36F цвет 270 имеет розовый окрас с точками разного размера на боках..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F HU, вес 3,2 гр, 0,1-0,3 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F HU, вес 3,2 гр, 0,1-0,3 м
Воблер голографической расцветки. Производства TsuYoki. 36 мм, FUGAZ 36F плавающий (F), длина 36 мм,..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F TS285, вес 3,2 гр, 0,1-0,3 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F TS285, вес 3,2 гр, 0,1-0,3 м
Воблер золотистой расцветки с розовым брюшком. Производства TsuYoki. 36 мм, FUGAZ 36F плавающий (F),..
410.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 273, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 273, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м
Воблер кренк плавающий Fugaz с малым заглублением от TsuYoki, для ловли хищной рыбы. Вес - 3,3гр, ..
410.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 033Z, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki FUGAZ 36F 033Z, вес 3,3 гр, плавающий 0,1-0,4 м
кренк Fugaz плавающий с малым заглублением. C черного цвета и серыми полосами , от TsuYoki.  ..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 001, вес 4,0 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 001, вес 4,0 гр, float 0-0,4 м
Воблер зеленого цвета с черной спинкой и темно-зелеными полосами по бокам, производства TsuYoki&n..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 013W, вес 4,0 гр, floating 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 013W, вес 4,0 гр, floating 0-0,4 м
Воблер салатово-оранжевого цвета с черной спинкой и золотистым рисунком на боках. Производства TsuYo..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 031Z, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 031Z, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м
Полосатый плавающий воблер серии AGENT 36F 031z от TsuYoki. Небольшой кренк для ловли окуня. голавля..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki PLUG MR 36F 034R, вес 5,65 гр, float 0,4-0,8 м Воблер 36 мм TsuYoki PLUG MR 36F 034R, вес 5,65 гр, float 0,4-0,8 м
Воблер салатового цвета с черными пятнами на спинке боках. Производства TsuYoki. Плавающий (F), д..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 034W, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 034W, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м
Воблер 36 мм, двусторонний с ярким окрасом и пятнами на боках, зеленые глаза, фирмы TsuYoki.Техничес..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 040, вес 4,0 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 040, вес 4,0 гр, float 0-0,4 м
Воблер розового цвета с оранжевыми пятнами, производства TsuYoki  SWING XC 36F Крэнк Floatin..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 040R, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 040R, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м
Воблер желтого цвета с желтыми пятнами. Производства TsuYoki. Технические параметры: Плавающий (F..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 061, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 061, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м
Воблер черного цвета с красными пятнами по бокам. Производства TsuYoki. Технические параметры: Плава..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 172, вес 4,0 гр, floating 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 172, вес 4,0 гр, floating 0-0,4 м
Воблер серебристого цвета с черной точкой и салатовой полоской по бокам, синей спинкой и темно-..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki PLUG MR 36F 259, вес 5,65 гр, float 0,4-0,8 м Воблер 36 мм TsuYoki PLUG MR 36F 259, вес 5,65 гр, float 0,4-0,8 м
Воблер салатового цвета с оранжевым брюшком и серебристыми пятнами на спинке. Производства TsuYok..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 264, вес 4,0 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki SWING XC 36F 264, вес 4,0 гр, float 0-0,4 м
Воблер TsuYoki  SWING XC 36F Крэнк Floating серебристого цвета с черной спинкой и коричневым..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36SS 264, вес 5,0 гр, sink 0,2-0,7 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36SS 264, вес 5,0 гр, sink 0,2-0,7 м
Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36SS 264 имеет серебристую окраску с голографией на боках и черную спинку..
415.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 268R, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 268R, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м
Воблер серебристого цвета  с розовым брюшком и черной спинкой и золотым пятном на голове. Произ..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36SS 269R, вес 5,0 гр, sink 0,2-0,7 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36SS 269R, вес 5,0 гр, sink 0,2-0,7 м
Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36SS 269R с красной головой, салатовым хвостом и черными точками на боках..
415.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki PLUG MR 36F 277R, вес 5,65 гр, float 0,4-0,8 м Воблер 36 мм TsuYoki PLUG MR 36F 277R, вес 5,65 гр, float 0,4-0,8 м
Воблер золотистого цвета с черной головой и спинкой. Производства TsuYoki. Плавающий (F), длина 3..
420.00 р.
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Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 288R, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м Воблер 36 мм TsuYoki AGENT 36F 288R, вес 4,4 гр, float 0-0,4 м
Воблер темно-малинового цвета  с розовым брюшком и черной спинкой и еле заметными темными полос..
420.00 р.
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Воблер 36 мм Bait Plus, вес 3,5 гр, 1 м, цвет 2 51300-98 Воблер 36 мм Bait Plus, вес 3,5 гр, 1 м, цвет 2 51300-98
Воблер цвета золото с черной спинкой, оранжевым брюшком и черными полосками по бокам, производств..
140.00 р.
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